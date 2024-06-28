Крім топової продуктивності, Red Magic 9S Pro перевершує всі інші флагманські телефони з погляду автономності.

Офіційна прем'єра флагманського смартфона Red Magic 9S Pro відбудеться вже 3 липня. Ще до прем'єри апарат відзначився в популярному бенчмарку AnTuTu, встановивши новий рекордний рівень продуктивності в мобільному сегменті.

Тести показали, що Red Magic 9S Pro набирає 2 369 542 бали – це рекорд за всю історію існування AnTuTu. Для порівняння, самий топовий смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, в схожому тесті набирає не більше 1,64 млн бала.

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Як зазначається, цей результат став можливий завдяки розігнаному процесору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (LV), який під час тесту працював на частоті до 3,4 ГГц. У звичайної моделі максимальна частота основного ядра Cortex-X4 не перевищує 3,3 ГГц.

Також смартфон оснастили активною системою охолодження з турбіною, що ефективно розсіює тепло, 24 ГБ оперативно пам'яті LPDDR5X і накопичувачем на 1 ТБ UFS 4.0. А ще пристрій перевершуватиме інші флагманські телефони з погляду автономності: батарея, судячи з офіційних постерів, буде на 6500 мАг.

Red Magic – це лінійка геймерських пристроїв від Nubia, суббренду популярної китайської компанії ZTE. За скільки Red Magic 9S Pro збираються продавати, і чи дістанеться він Європи, невідомо.

Поки що рекорд продуктивності належить Vivo X100s із процесором Dimensity 9300 Plus, але він залишається ексклюзивом Китаю. Серед тих смартфонів, які доступні на глобальному ринку, найпотужнішим вважається ROG Phone 8 Pro. Обидва вони в тестах AnTuTu набирають близько 2.1 млн балів.

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