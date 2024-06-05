Втім, запасу продуктивності у будь-якого з них вистачить на багато років.

Автори популярного мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували список найпотужніших Android-смартфонів у світі. У ньому зібрані лише ті девайси, які доступні на міжнародному ринку – і він помітно відрізняється від аналогічного топа для Китаю.

Лідер топа – ROG Phone 8 Pro, який набирає в тестах 2.11 млн балів. Він оснащується Snapdragon 8 Gen 3, найпотужнішим із процесорів, що доступний сьогодні для Android-пристроїв, і вдосконаленою системою охолодження GameCool 8.

Одразу за ним у трійці найкращих розташувалися Nubia Red Magic 9 Pro та iQOO 12, які теж працюють на Snapdragon 8 Gen 3. Цей процесор не має проблем із перегрівом і тротлінгом, тож смартфони на ньому спокійно тягнуть будь-які застосунки та ігри на максимальних налаштуваннях графіки.

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У десятку лідерів також увійшли Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, OnePlus 12, Galaxy S24 Ulra, Honor Magic 6 Pro, Galaxy S24+ і iQOO Neo 9. Як видно, майже весь топ-10 належить моделям на основі Qualcomm.

Разом із рейтингом флагманів, AnTuTu оновив топ найпродуктивніших Android-смартфонів середнього рівня для міжнародного ринку. Тут місця розділився порівну: п'ять моделей на Qualcomm, п'ять – на MediaTek.

Лідер топа – Poco X6 Pro на базі Dimensity 8300-Ultra. Він з великим відривом випереджає всіх конкурентів, але скоро напевно поступиться лідерством потужнішому Poco F6.

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