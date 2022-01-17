Причому як iPhone 13, так і iPhone 13 mini.

Камери "яблучних" смартфонів завжди вважалися топовими на ринку, а у 13-му поколінні вони стали ще кращими. Вони традиційно очолюють всілякі рейтинги, але, як виявилося, є смартфони Android, які ще краще.

Мовиться про смартфон Vivo X70 Pro, основний акцент в якому зроблено на камеру, але який, в той самий час, може похвалитися і досить потужним процесором.

Згідно з індексом платформи DxOMark, яка спеціалізується на тестах якості зображення в смартфонах, китайський камерафон зайняв 12-е місце в загальному рейтингу, заробивши 131 бал, що помістило його на два рядки вище iPhone 13, iPhone 13 mini і iPhone 12 Pro Max.

Фахівці відзначили у камері Vivo X70 Pro точний вимір експозиції, барвисті кольори, чудову деталізацію при слабкому освіженні, правильний баланс білого на фото з надширококутного об'єктива та високоякісну стабілізацію під час відеознімання.

Раніше УНІАН ділився цікавим ТОПом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

Найдовше без підзарядки зможе пропрацювати смартфон Xiaomi poco M3: ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн. Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

Вас також можуть зацікавити новини: