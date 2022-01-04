Смартфони на новому процесорі Snapdragon 8 Gen 1 в топ поки не потрапили – через нестачу даних.

Команда бенчмарка AnTuTu підбила підсумки минулого року, оприлюднивши рейтинг найпродуктивніших апаратів станом на грудень 2021-го.

До переліку увійшли найпотужніші смартфони з наявних на ринку. Смартфони на новому процесорі Snapdragon 8 Gen 1 в топ поки не потрапили – через нестачу даних.

Особливої уваги заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці флагмани отримали найбільшу кількість балів. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

На першому місці опинився смартфон геймерський Xiaomi Black Shark 4S Pro на чіпі Snapdragon 888 Plus, який в Україні коштує близько 27 000 грн.

на чіпі Snapdragon 888 Plus, який в Україні коштує близько 27 000 грн. друге місце займає також ігровий телефон – RedMagic 6S Pro (він же Red Devils 6s Pro) з пам'яттю на 12/256 Гб. В Україні такий гаджет, проте з меншою кількістю пам'яті, можна придбати в районі 19 тисяч.

(він же Red Devils 6s Pro) з пам'яттю на 12/256 Гб. В Україні такий гаджет, проте з меншою кількістю пам'яті, можна придбати в районі 19 тисяч. трійку лідерів замикає iQOO 8 Pro . Модель цікава тим, що визнана найпродуктивнішим неігровим смартфоном серед усіх учасників грудневого рейтингу. Такий смартфон з найбільшим обсягом пам'яті продається майже за 27 тисяч гривень.

Читайте такожДешево і потужно: найкращі бюджетні смартфони 2021 року до 7 тисяч гривеньЧетверте місце зайняв ще один представник платформи Snapdragon 888 Plus – vivo X70 Pro+. На п'ятій сходинці розмістився Find N – перший складаний смартфон Oppo, про який ми докладніше розповідали в окремій новині.

До першої десятки також увійшли:

iQOO 8;

ASUS ROG Gaming Phone 5s;

iQOO Neo 5s;

Motorola Edge S30;

OPPO Find X3 Pro.

Раніше УНІАН ділився не менш цікавим ТОПом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

Найдовше без підзарядки зможе пропрацювати смартфон Xiaomi Roco M3: ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн. Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

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