Команда бенчмарка AnTuTu підбила підсумки минулого року, оприлюднивши рейтинг найпродуктивніших апаратів станом на грудень 2021-го.
До переліку увійшли найпотужніші смартфони з наявних на ринку. Смартфони на новому процесорі Snapdragon 8 Gen 1 в топ поки не потрапили – через нестачу даних.
Особливої уваги заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці флагмани отримали найбільшу кількість балів. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.
- На першому місці опинився смартфон геймерський Xiaomi Black Shark 4S Pro на чіпі Snapdragon 888 Plus, який в Україні коштує близько 27 000 грн.
- друге місце займає також ігровий телефон – RedMagic 6S Pro (він же Red Devils 6s Pro) з пам'яттю на 12/256 Гб. В Україні такий гаджет, проте з меншою кількістю пам'яті, можна придбати в районі 19 тисяч.
- трійку лідерів замикає iQOO 8 Pro. Модель цікава тим, що визнана найпродуктивнішим неігровим смартфоном серед усіх учасників грудневого рейтингу. Такий смартфон з найбільшим обсягом пам'яті продається майже за 27 тисяч гривень.
Читайте такожДешево і потужно: найкращі бюджетні смартфони 2021 року до 7 тисяч гривеньЧетверте місце зайняв ще один представник платформи Snapdragon 888 Plus – vivo X70 Pro+. На п'ятій сходинці розмістився Find N – перший складаний смартфон Oppo, про який ми докладніше розповідали в окремій новині.
До першої десятки також увійшли:
- iQOO 8;
- ASUS ROG Gaming Phone 5s;
- iQOO Neo 5s;
- Motorola Edge S30;
- OPPO Find X3 Pro.
Раніше УНІАН ділився не менш цікавим ТОПом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.
Найдовше без підзарядки зможе пропрацювати смартфон Xiaomi Roco M3: ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн. Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.