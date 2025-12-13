Повноцінний анонс пристрою очікується в січні наступного року.

ASUS готується показати оновлений Zenbook DUO на CES 2026, але перед виставкою компанія вирішила злегка підігріти інтерес і випустила короткий тизер.

Найголовніше з ролика, судячи з усього, ноутбук отримає відразу два акумулятори - рішення, яке вже дуже рідко зустрічається в сучасних ультрабуках.

У ролику видно натяки на те, що батарея розміщена по обидва боки корпусу. Зазвичай акумулятор знаходиться тільки в одній частині ноутбука, і в нинішньому Zenbook DUO з двома екранами використовується класична схема. У новій версії, вочевидь, додатковий акумулятор вмонтують з боку основного дисплея.

Відео дня

Подібні конфігурації зустрічалися і раніше, але вкрай рідко. З відносно свіжих прикладів згадується ThinkPad T580 з двома батареями, одна з яких була знімною. Однак у Zenbook DUO, найімовірніше, обидва акумулятори будуть вбудованими, без можливості швидкої заміни.

Поки немає інформації про те, чи будуть батареї однакової ємності. Поточний Zenbook DUO оснащується акумулятором на 75 Втг, якого, за заявою ASUS, вистачає приблизно на 13 годин роботи. Якщо в новій моделі з'явиться другий акумулятор, що відповідає, наприклад, за живлення основного екрана, автономність може помітно зрости.

При цьому компанії доведеться балансувати між часом роботи і вагою пристрою. Зараз Zenbook DUO важить близько 1,65 кг, і збільшення маси здається неминучим.

Повноцінний анонс наступного покоління Zenbook DUO очікується на CES на початку січня 2026 року в Лас-Вегасі. Тоді ASUS розповість і про характеристики, екрани і те, наскільки сильно зросла автономність порівняно з поточною моделлю.

Раніше ми розповідали, що Lenovo готує унікальний ноутбук з екраном, який розширюється з боків. Зазначається, що це не концептуальна розробка, а серійна модель, готова до виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: