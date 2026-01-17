Відомий Android-бренд підтвердив, що більше не випускатиме нові смартфони

Компанія зосередиться на ринку ПК та ШІ.

Корпорація ASUS офіційно оголосила про повну відмову від випуску нових смартфонів. Про це заявив голова ради директорів компанії на корпоративному заході в Тайвані.

Інформація про згортання мобільного напрямку з'являлася ще на початку січня, а тепер ці відомості підтверджені офіційно.

Як зазначається, рішення пов'язане з перерозподілом ресурсів. Компанія зосередиться на розвитку ключових бізнес-напрямків, серед яких ПК, ігрові продукти, сервери для завдань штучного інтелекту, а також інші ШІ-девайси. Додатковим негативним фактором стало зростання вартості комплектуючих через кризу на ринку пам'яті.

Виробник додав, що не відмовляється від своїх поточних клієнтів і продовжить підтримку вже випущених смартфонів. Вони отримають всі обіцяні оновлення ОС і патчі безпеки.

ASUS розвивала мобільний бізнес в рамках двох серій – Zenfone і ROG Phone. Остання була орієнтована на мобільних геймерів і регулярно входила в рейтинги найкращих ігрових смартфонів завдяки потужній начинці і великій автономності.

Раніше генеральний директор Nothing попередив про серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Компаніям доведеться або підвищувати ціни, приблизно на 20-30%, або погіршувати характеристики.

УНІАН писав, що Apple підніме ціни на свою техніку в першій половині 2026 року. У компанії закінчуються довгострокові контракти з Samsung і SK Hynix на поставки пам'яті, а нові договори будуть вже за "новими прайсами".

