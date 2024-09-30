Китайський флагман одним із перших отримає новий топовий чипсет Qualcomm, а його екран "набагато перевершуватиме інші".

Президент OnePlus Луї Лі поділився лайв-фото OnePlus 13, на якому вперше показано дизайн екрана майбутнього флагмана, а також розкрито деякі деталі.

Одна з розкритих фішок OnePlus 13 – топовий дисплей BOE Oriental другого покоління, що стане значущою зміною, якщо порівнювати з попередником. За словами виробника, цей екран "набагато перевершує інші".

Згідно з інформацією, OnePlus 13 отримає велику 6,82-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 120 Гц або 144 Гц.

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Очікується, що OnePlus 13 буде оснащений найновітнішим процесором Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm у парі з 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X. Крім того, смартфон буде підтримувати дротову зарядку потужністю 100 Вт і оснащений акумулятором 6000 мАг. Серед іншого згадується захист за стандартом IP69 і спеціальний вібромотор.

Що стосується камери, то, якщо вірити раннім витокам, OnePlus 13 оснащений 50-Мп основним датчиком Sony IMX808 з OIS, другим 50-Мп надширококутним об'єктивом LYW-600 і третім 50-Мп перископічним телеоб'єктивом LYT-600 з 3-кратним оптичним зумом.

OnePlus 13 буде офіційно представлений у жовтні, що робить наступний місяць одним із найбільш завантажених в плані новинок. Також у найближчий місяць мають анонсувати серії Xiaomi 15, iQOO 13 і Vivo X200.

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