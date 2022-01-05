А ще якихось 12 років тому Blackberry займала 20% світового ринку смартфонів.

Blackberry помер. Підтримуюча життя компанія відключила свої фірмові сервіси та повністю припинила підтримку класичних смартфонів.

По суті, вони перетворилися в "цеглини", з яких не можна ні зателефонувати, ні відправити смс-ки, пише MacRumors.

Сервіси та служби перестали працювати на смартфонах і планшетах з BlackBerry OS 10, OS 7, PlayBook OS 2.1 і більш ранніми версіями системи. Серед них:

BlackBerry Classic;

BlackBerry Passport;

BlackBerry Leap;

BlackBerry Z10, Z30, Z3;

BlackBerry Q10, Q5;

Porsche Design P’9982/9983/9981;

Porsche Design P’9983 from BlackBerry;

BlackBerry Bold: 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000;

BlackBerry Curve: 9380/9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315,9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300/8310/8320/8330/8350i;

BlackBerry Torch: 9860/9850, 9810, 9800;

BlackBerry Storm: 9500/9530, 9520/9550;

BlackBerry Pearl: 9100/8100/8110/8120/8130, 8220/8230;

і десятки інших.

Щасливі дні для BlackBerry закінчилися разом з анонсом найпершого Айфона у 2007 році – пристрою, який перевернув ринок смартфонів і все ще залишається на ньому лідером. Через 10 років частка BlackBerry на ньому досягла нуля.

Читайте такожАйфон нервово курить: Xiaomi презентувала свої головні флагманські смартфони 2022 рокуЗ часом BlackBerry здійснила декілька спроб повернутися на ринок, наприклад випускати смартфони на Android, а не фірмової ОС. Завоювати прихильність аудиторії компанії так і не вдалося, після чого вона остаточно відмовилася від розробки пристроїв і перемикнулася на софт в області кібербезпеки для корпоративних клієнтів.

А тим часом Apple стала першою у світі компанією, чия ринкова вартість досягла $3 трлн. Раніше це не вдавалося жодній компанії.

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