Увесь топ-10 найбільш продаваних смартфонів у третьому кварталі 2024 року окупували пристрої Apple і Samsung, якщо не брати до уваги одного Xiaomi.

Аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі за третій квартал 2024 року (липень-вересень).

Статистика знову підтвердила лідерство Apple – перші три місця посіли iPhone 15, 15 Pro Max і 15 Pro. Ще одна модель компанії перебуває на восьмому місці – це iPhone 14. Роком раніше в аналогічному рейтингу апарат посідав перше місце, а його попередник був на четвертому.

Решта позицій у топ-10 зайняті телефонами Samsung, головного конкурента Apple, причому найпопулярнішою моделлю є Galaxy A15 4G – це бюджетний апарат, випущений у грудні 2023 року. Можливо, це не найстильніший Android-телефон на ринку, але точно один з найбільш просунутих у своєму класі. В Україні він продається за ~7000 грн.

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Єдиним дорогим смартфоном Samsung у списку є Galaxy S24, і він знаходиться лише на дев'ятому місці. Більш просунута версія Galaxy S24 Ultra взагалі не увійшла до рейтингу, хоча в другому кварталі вона була якраз таки дев'ятою.

З "китайців" до десятки потрапив лише бюджетний Redmi 13C 4G.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, яка не застаріє і через 5 років, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У жовтні 2024 року в рейтингу сталася революція, на яку вже кілька місяців очікували експерти.

Раніше УНІАН розповідав, що смартфон Huawei назвали одним із найкращих винаходів 2024 року. Особливістю гаджета стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Таким чином він став першим у світі потрійним складним телефоном.

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