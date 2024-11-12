До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola і TCL.

Видання CNET опублікувало матеріал, в якому перераховані смартфони з найкращим співвідношенням ціни і якості станом на листопад 2024 року. У них вийшов невеликий список з десяти телефонів.

До рейтингу потрапили моделі від компаній Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola і TCL. "Найдорожчий" телефон у добірці обійдеться в $700, а найдешевший – у районі $120.

Google Pixel 8a – найкращий Android до 500 доларів. Смартфон "настільки хороший, що робить звичайний Pixel 8 майже неактуальним", ідеться в огляді. У Pixel 8 за 700 доларів кращі камери, більший дисплей і є бездротова зарядка, але ці поліпшення не здаються досить значними для переплати.

– найкращий Android до 500 доларів. Смартфон "настільки хороший, що робить звичайний Pixel 8 майже неактуальним", ідеться в огляді. У Pixel 8 за 700 доларів кращі камери, більший дисплей і є бездротова зарядка, але ці поліпшення не здаються досить значними для переплати. Moto G Power 5G (2024) - найкращий телефон до 300 доларів. Смартфон являє собою чудове поєднання функціональності, потужних камер, великого акумулятора і дизайну з веганської шкіри. І все це за доступною ціною.

найкращий телефон до 300 доларів. Смартфон являє собою чудове поєднання функціональності, потужних камер, великого акумулятора і дизайну з веганської шкіри. І все це за доступною ціною. iPhone 14 – найкращий смартфон Apple "за свої гроші". Саме на нього варто оновитися з 11-го або старішого iPhone, вважають експерти. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 14 надходитимуть ще мінімум 4 роки, тож актуальності своєї він не втратить і з виходом IPhone 20xx.

– найкращий смартфон Apple "за свої гроші". Саме на нього варто оновитися з 11-го або старішого iPhone, вважають експерти. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 14 надходитимуть ще мінімум 4 роки, тож актуальності своєї він не втратить і з виходом IPhone 20xx. OnePlus 12R – "гарний універсал". Цей телефон вразив експертів своєю продуктивністю (за неї відповідає екс-флагманський Snapdragon 8 Gen 2) і часом автономності. Також ви отримуєте швидку зарядку 80 Вт, яка заряджає батарею з 0% до 100% всього за 30 хвилин.

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Samsung Galaxy A03S – ультрабюджетний варіант. Апарат, який складається з одних компромісів, але за $160 він пропонує всі необхідні функції і справляється з більшістю основних завдань. Також виробник обіцяв випускати для пристрою патчі безпеки протягом чотирьох років, що нечувано для такого дешевого телефону.

– ультрабюджетний варіант. Апарат, який складається з одних компромісів, але за $160 він пропонує всі необхідні функції і справляється з більшістю основних завдань. Також виробник обіцяв випускати для пристрою патчі безпеки протягом чотирьох років, що нечувано для такого дешевого телефону. Motorola Moto G 5G (2024) – найкрасивіший недорогий телефон. Він зберіг головні особливості своєї дорожчої моделі за $250 2023 року, як-от екран із частотою оновлення 120 Гц і два динаміки, але при цьому отримав поліпшений дизайн і NFC для безконтактних платежів. А його камери одні з найкращих у своєму класі.

– найкрасивіший недорогий телефон. Він зберіг головні особливості своєї дорожчої моделі за $250 2023 року, як-от екран із частотою оновлення 120 Гц і два динаміки, але при цьому отримав поліпшений дизайн і NFC для безконтактних платежів. А його камери одні з найкращих у своєму класі. Google Pixel 7a – найкращий варіант зі знижкою.Пристрій, який простіший за новіший Pixel 8a, але все ще може становити інтерес, якщо потрібен камерофон від Google без надмірностей.

TCL 50 XL 5G – найкращий смартфон до 150 доларів. Це один із найдоступніших варіантів, який пропонує дисплей із частотою оновлення 120 Гц і NFC для Google Pay і безконтактних платежів. При цьому апарат постачається з 6 ГБ оперативної пам'яті та непоганим чипом MediaTek Dimensity 6100+.

– найкращий смартфон до 150 доларів. Це один із найдоступніших варіантів, який пропонує дисплей із частотою оновлення 120 Гц і NFC для Google Pay і безконтактних платежів. При цьому апарат постачається з 6 ГБ оперативної пам'яті та непоганим чипом MediaTek Dimensity 6100+. Samsung Galaxy A15 – найкращий недорогий Samsung. Простий вибір для тих, хто хоче купити смартфон, який прослужить довгі роки. Він надає доступ до яскравого AMOLED-дисплея і потужної батареї, запитуючи за це не більше 200 доларів.

– найкращий недорогий Samsung. Простий вибір для тих, хто хоче купити смартфон, який прослужить довгі роки. Він надає доступ до яскравого AMOLED-дисплея і потужної батареї, запитуючи за це не більше 200 доларів. iPhone SE (2022) – найкращий недорогий Айфон. Поки Apple не випустила нове покоління SE, модель 2022 року залишається найдоступнішим iPhone в асортименті компанії. Нехай його дизайн помітно застарів, він з лишком компенсує це внутрішньою начинкою, оснащеною тим самим потужним процесором A15 Bionic, що й iPhone 13.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. На перше місце вирвався флагман OnePlus 13, який дебютував кілька тижнів тому.

Тим часом аналітики з Counterpoint публікували топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі в третьому кварталі 2024-го. Android-смартфоном, який найбільше купують, є Galaxy A15 4G – це бюджетний апарат із просунутою начинкою. В Україні він продається за ~7000 грн.

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