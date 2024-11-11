Не Xiaomi: у рейтингу найпотужніших Android-смартфонів з'явився новий 'король'

Крім топової продуктивності, Red Magic 10 Pro перевершуватиме інші флагмани з точки зору автономності.

Офіційна прем'єра серії ігрових смартфонів nubia Red Magic 10 відбудеться 13 листопада. Ще до презентації Pro-версія смартфона відзначилася в популярному бенчмарку AnTuTu, встановивши новий світовий рекорд продуктивності серед Android-гаджетів.

Тести показали, що Red Magic 10 Pro, побудований на базі Snapdragon 8 Elite, набирає 3 11 6126 балів – це рекорд за всю історію існування AnTuTu. Для порівняння, найтоповіший смартфон Apple, iPhone 16 Pro Max, у схожому тесті набирає не більш ніж 2 млн бали.

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Судячи з даних бенчмарка, тестувалася топова версія смартфона з 24 ГБ оперативної пам'яті LPDD5X і 1 ТБ накопичувача UFS 4.0. За охолодження заліза відповідає просунута система з рідкого металу площею 12 000 мм2 – смартфон має працювати стабільно навіть під навантаженням.

Крім топового процесора, смартфон отримає нову OLED-панель від BOE з найвужчими рамками, високою роздільною здатністю, кадровою частотою до 144 Гц і піковою яскравістю 2000 ніт. Ємність акумулятора становитиме 7050 мАг. Інші специфікації не розкриваються.

Red Magic – це лінійка геймерських пристроїв від Nubia, суббренду популярної китайської компанії ZTE. За скільки Red Magic 10 Pro збираються продавати, і чи дістанеться він Європи, невідомо.

Поки що рекорд продуктивності належить OnePlus 13 із процесором Snapdragon 8 Elite, який в бенчмарку AnTuTu набирає в середньому 2,92 мільйона балів. На другому і третьому місці розташувалися IQOO 13 і vivo X200 Pro.

Що стосується серії Samsung Galaxy S25, то їх представлять лише на початку 2025 року. З чуток, S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп "надширік", а одна з моделей складе конкуренцію "ультратонкому" iPhone 17 Air.

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