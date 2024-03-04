Його продаж стартує сьогодні в Індії, а на глобальному ринку з'явиться дещо пізніше.

Компанія Samsung сьогодні, 4 березня, офіційно презентувала в Індії смартфон Galaxy F15.

Як пише Gizmochina, новий гаджет отримав акумулятор ємністю 6000 мАг, а ціна базової версії з 4 ГБ ОЗП та 128 ГБ флеш-пам'яті становить лише 195 доларів. При цьому його "брат" з 6/128 ГБ дорожче на 10 доларів.

Цей девайс отримав екран Super AMOLED з діагоналлю 6,5 дюйма. Його роздільна здатність Full HD+, а кадрова частота - 90 Гц. В основі апаратної платформи лежить SoC MediaTek Dimensity 6100.

Відео дня

Працюватиме смартфон на Android 14 з інтерфейсом One UI 6.0. Компанія-виробник обіцяє гарантовано підтримувати Galaxy F15 протягом 5 років. Для нього вийде чотири оновлення Android і ще рік будуть випускатися оновлення безпеки.

Основна камера новинки має 50, 5 і 2 Мп, тоді як передня - 13-мегапіксельний детектор. Гаджет отримав модем 5G, бічний сканер відбитків пальців, слот для карт microSD і стандартний роз'єм для навушників. Потужність заряджання – 25 Вт, але блок живлення купувати доведеться окремо.

Продаж Galaxy F15 стартує в Індії сьогодні, а на глобальному ринку скоро з'явиться клон цієї моделі під назвою Galaxy M15. Характеристики не зміняться, але ціни будуть іншими.

Новинки від Samsung

Як повідомляв УНІАН, з'явилась перша інформація про смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Цю модель створили на основі відгуків користувачів.

Крім того, у мережу потрапили фото нового Samsung Galaxy A35, його реліз буде найближчим часом. Він вийде у чотирьох кольорах: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue та Awesome Lemon.

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