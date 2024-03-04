Дизайн A35 чимось нагадуватиме флагманську лінійку Galaxy S24.

У мережу продовжують витікати дані про новий смартфон Samsung Galaxy A35.

На цей раз видання YTechb опублікувало докладні специфікації та якісні зображення гаджета. Він вийде у чотирьох кольорах: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue та Awesome Lemon.

Як зазначається, смартфон буде вагою 209 грамів і матиме габарити 161.7×78×8.2 мм та захистом від води IP67. Дизайн чимось нагадуватиме флагманську лінійку Galaxy S24.

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За даними видання, новинка Samsung отримає 6.6-дюймовий FHD+ AMOLED-дисплей на 120 Гц. Працюватиме гаджет на процесорі Exynos 1380 у парі з 6/8 ГБ ОЗУ. Також смартфон отримає накопичувач на 128/256 ГБ. Його основна камера буде 50 МП + 8 МП + 2МП, а фронтальну на 13 МП.

Galaxy S24 має батарею на 5000 мАг із швидкою зарядкою. Його операційна система Android 14, а оболонка - One UI 6.1.

Як очікується реліз Galaxy A35 відбудеться найближчими днями. Передбачається, що його ціна у Європі стартуватиме від 379 євро.

Новинки від Samsung

Як повідомляв УНІАН, у мережі починає з'являтися перша інформація про смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Це особлива модель у каталозі корейського бренду, створена на основі відгуків користувачів.

Втім, чекати релізу Galaxy S24 FE найближчим часом не варто. Смартфон покажуть лише наприкінці літа.

А от Samsung Galaxy Ring вийде вже скоро. Пристрій надійде в продаж до кінця 2024 року – ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

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