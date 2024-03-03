У смартфона буде одна суттєва перевага перед іншими Android у своєму класі.

У мережі починає з'являтися перша інформація про смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Це особлива модель у каталозі корейського бренду, створена на основі відгуків користувачів.

Джерела розповіли, що апарат вийде з 6,1-дюймовим дисплеєм AMOLED, 12 гігабайтів оперативної пам'яті LPDDR5x і накопичувачем двох видів: 128 ГБ (UFS 3.1) і 256 ГБ (UFS 4.0). Акумулятор – 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 25 Вт.

На відміну від попередника, який був випущений з чипсетом Exynos 2200 і Snapdragon 8 Gen 1 залежно від ринку, Galaxy S24 FE базуватиметься виключно на фірмовому чипі Samsung. А однією з головних фішок стане 7 років основних оновлень і патчів безпеки за аналогією з флагманською лінійкою. Але найімовірніше, будуть й інші зміни.

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Втім, чекати релізу Galaxy S24 FE найближчим часом не варто. Смартфон покажуть лише наприкінці літа. Нагадаємо, попередник в особі Galaxy S23 FE був представлений у серпні: пристрій отримав дизайн і начинку від топових моделей Galaxy, однак коштує при цьому помітно дешевше.

Також цього літа варто очікувати виходу Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Раніше інсайдери ділилися рендерами і подробицями нового покоління складаних смартфонів.

На початку року, разом із флагманами Galaxy S24, Samsung анонсувала своє перше розумне кільце, яке вимірює "життєву силу" свого власника. Девайс надійде в продаж до кінця 2024 року – ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

Також Samsung працює над гнучким смартфоном, який можна носити на зап'ясті як звичайний годинник. Ймовірно, скоро на нас чекає новий тред на ринку смартфонів.

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