Девайс підтримуватиме всі фішки Galaxy AI, а оновлення на нього приходитимуть до 2031 року, коли вийде Android 21.

Секретів більше немає – Samsung офіційно презентувала Galaxy S24 FE. Модель вийшла з процесором Exynos 2400e, пакетом Galaxy AI і підтримкою оновлення системи протягом семи років. У продажу девайс з'явиться 3 жовтня.

Як і попередники, девайс доступний у купі забарвлень: жовтому, графітовому, м'ятному, сірому та блакитному. Спереду розташований 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, що на 0,3" більше, ніж у S23 FE. Тобто за розмірами він аналогічний S24+, однак це FHD+ OLED-панель замість QHD+ LTPO. Частота оновлення - 120 Гц.

Фотоможливості порівняно з попередником практично не змінилися – це все та ж потрійна камера на 50+8+12 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Але тепер підтримуються алгоритми ProVisual на основі ШІ. Селфі-камера має 10-Мп датчик. А ось автономність, навпаки, зросла – 4700 мАг проти 4500 мАг у S23 FE.

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Цього року не буде регіональних відмінностей у чипсетах – S24 FE працює на Exynos 2400e, розігнаній версії Exynos 2400, що стоїть у Galaxy S24+ і S24. Тож різниці в продуктивності бути не повинно. Пам'ять – 8 ГБ ОЗП і 128/256/512 ГБ ПЗП. З інших фішок: вологозахист IP68, семирічний курс оновлень та інтеграція штучного інтелекту Galaxy AI.

При стартовій ціні в $649 він на $350 дешевше, ніж Galaxy S24+, з яким його можна порівняти, але з трохи гіршими камерами, меншою батареєю і на 25% меншим об'ємом оперативної пам'яті.

Раніше цього місяця у Samsung вийшов смартфон Galaxy M05, і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

Також була інформація, що гаджети Samsung можуть позбутися бездротової зарядки. Усе через програш у тривалому патентному спорі. Причому йдеться як про майбутні пристрої, так і вже випущені.

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