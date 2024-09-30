Чохол для Galaxy S25 Ultra підтверджує оновлений дизайн у стилі iPhone

Представлять новий флагман на початку 2025 року.

Інсайдер Ice Universe повідомив, що в Китаї з'явилися перші чохли для Samsung Galaxy S25 Ultra, хоча сам смартфон буде представлено лише на початку 2025 року.

Відеоролик, у якому показано чохол, підтверджує ранні чутки про те, що серія Galaxy Ultra отримає найважливіший редизайн з початку 2022 року, коли після Galaxy S21 Ultra вийшов S22 Ultra, зовнішній вигляд якого є практично ідентичним актуальному S24 Ultra.

Корпус Galaxy S25 Ultra отримає закруглені кути, а грані стануть повністю плоскими в стилі актуальних Apple iPhone. Невеликі зміни торкнуться і блоку камер. Рама буде виконана з титану.

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Ice Universe, який раніше ділився рендерами Galaxy S25 Ultra, стверджує, що "дисплей стане більшим, корпус – тоншим, а співвідношення екрана до корпусу оновить рекорд Samsung".

Ще одна важлива відмінність – розмір і вага. Очікується, що новий флагман буде меншим і легшим і за Galaxy S24 Ultra, і за iPhone 16 Pro Max: його габарити мають становити 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, а вага – 219 грамів.

Представлять новий флагман на початку 2025 року. З чуток, уся лінійка працюватиме на чипі Snapdragon 8 Gen 4, а Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширококутний об'єктив.

Раніше цього місяця Samsung презентувала Galaxy S24 FE. "Народний" флагман отримав всі фішки Galaxy AI, а оновлення на нього приходитимуть до 2031 року, коли вийде Android 21.

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