На відміну від більшості конкурентів, він складатиметься назовні, а не всередину.

Apple фактично залишається єдиним IT-гігантом, в асортименті якого досі немає складаного смартфона. Судячи з усього, компанія має намір голосно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском такого пристрою. Відомий Аpple-інсайдер розкрив деякі характеристики складного айфона.

Як відомо, більшість складаних смартфонів мають конструкцію, що складається всередину, наприклад, Samsung Galaxy Z Fold 5. Apple має намір застосувати інший підхід при створенні iPhone Fold. Він нібито буде оснащений 7,9-дюймовим OLED-дисплеєм і складатиметься назовні, а не всередину. Тобто гаджет буде схожий на Huawei Mate Xs.

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Huawei перша випустила складаний телефон з інноваційним заокругленим дисплеєм. Але відтоді компанія змінила дизайн своїх складаних пристроїв на формат "книжки" з двома дисплеями – одним на зовнішній стороні та іншим всередині. Така зміна, найімовірніше, пов'язана зі стурбованістю з приводу довговічності дисплея, адже зовнішній дисплей залишається незахищеним у складеному стані.

Проте, у такої конструкції є низка переваг. Наприклад, для неї потрібна тільки одна велика панель, яка може використовуватися як у складеному, так і в розгорнутому стані, що робить апарат тоншим і легшим. Крім того, відсутня необхідність в установці другого дисплея.

Була інформація, що Apple запатентувала технологію створення унікального дисплея для iPhone, який відновлюватиметься самостійно після отримання пошкоджень. Такий смартфон буде не тільки більш стійкий до пошкодження екрана, а й автономно усуне їх.

Вартість складаного iPhone поки що не називається. Утім, він точно буде дорожчим, ніж найтоповіший смартфон Apple у традиційному форм-факторі, а це $1200. А вийде він не раніше 2026 року.

Очікується, що першим складаним пристроєм від Apple стане 20-дюймовий MacBook, який уже наступного року має закласти основу нової категорії "яблучних" ґаджетів: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

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