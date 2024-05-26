Такий смартфон буде не тільки більш стійкий до пошкодження екрана, а й сам усуне їх.

Якщо вірити чуткам, головна причина, через яку Apple досі не випустила iPhone зі складаним дисплеєм, полягає в тому, що поки їй не вдалося створити дизайн, який би відповідає високим стандартам якості та довговічності. Можливо, розв'язування проблеми вже не за горами. Купертинівці запатентували технологію створення унікального самовідновлюваного екрана.

В описі патенту докладно йдеться про те, як екран складаного пристрою складатиметься з трьох основних частин: двох жорстких шарів і гнучкої секції, що з'єднує їх. Інженери Apple уточнили, що він буде відновлюватися самостійно після отримання пошкоджень.

Ще одним цікавим моментом у патенті є твердження Apple про те, що ця технологія працюватиме автономно, однак за необхідності її можна буде самостійно "ініціювати або прискорювати зовнішнім впливом". Інші подробиці не розкриваються. Експерти вважають, що все це передбачає також появу якихось нових провідників, які будуть впливати теплом, світлом або струмом для запуску процесу.

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Джерела впевнені, що компанія намагається голосно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском складаного айфона. Тоді як конкуренти вже який рік радують своїх користувачів інноваційними пристроями. Поки що довгоочікуваний реліз складного iPhone очікується у 2026 році.

За чутками, першим складаним пристроєм Apple стане 20-дюймовий MacBook. Він закладе основу нової категорії яблучних гаджетів: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети, включно з iPad Pro з OLED-дисплеєм і новим чипом M4. Далі на черзі – WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18, яка принесе найбільше оновлення в історії iPhone.

Також до кінця 2024 року Apple представить смартфони iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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