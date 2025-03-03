Xiaomi випустила новий 'народний' смартфон за 115 доларів: чим він хороший

Стверджується, що це найшвидший смартфон у своєму сегменті.

Компанія Xiaomi вивела на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco - M7 5G. Стверджується, що це найшвидший смартфон у своєму сегменті.

Пристрій отримав великий 6,88-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц. Щоправда, роздільна здатність обмежується лише HD+. Екран пройшов сертифікацію TUV Rheinland, що знижує навантаження на зір користувача при тривалому користуванні.

Працює смартфон на Snapdragon 4 Gen 2 у парі з 6/8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. З коробки встановлений Android 14 з фірмовою прошивкою HyperOS і гарантією чотирьох років оновлень. Ємність акумулятора склала 5160 мАг, потужність зарядки – 18 Вт (але в комплект поставки входить зарядний блок потужністю 33 Вт).

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Любителі фотографії оцінять 50-Мп основну камеру з сенсором Sony IMX852 і датчик глибини для портретних фото. Спереду - фронтальна камера на 8 Мп. Додаткові функції включають захищений від води корпус за стандартом IP52, бічний сканер відбитків пальців, а також роз'єм USB-C і 3.5-мм аудіоджек для підключення навушників. Дешевизну смартфона видає пластиковий корпус, знизу є помітне "підборіддя".

Телефон уже надійшов у продаж у низці регіонів. Так, в Індії Poco M7 5G оцінили від 9999 рупій або близько 4800 грн. Модель 8/128 ГБ обійдеться в 5200 грн.

Раніше Xiaomi 15 і 15 Ultra отримали глобальні версії – ціни вищі, батареї менші. Наприклад, "Ультра" в Європі коштуватиме дорожче за Galaxy S25 Ultra, і iPhone 16 Pro Max.

Чутки з Китаю вказують на те, що наступнийсмартфон Xiaomi вийде з рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені девайси, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

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