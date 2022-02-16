Драйвер виконаний у формі кільця з отвором посередині.

Чутки підтвердилися: компанія Sony офіційно презентувала бездротові навушники LinkBuds, фішкою яких став незвичайний дизайн.

Вони відрізняються від інших особливою конструкцією: драйвер виконаний у формі кільця з отвором посередині, завдяки чому добре чутні звуки навколо.

Звичних силіконових накладок теж немає – навушники фіксуються у вухах за допомогою підтримувальних дуг. В комплекті варіанти чотирьох розмірів. Sony LinkBuds працюють під управлінням фірмового процесора V1, який використовується і в інших моделях виробника.

З технологічних фішок:

просторове аудіо 360 Reality Audio;

автоматичне регулювання гучності в залежності від оточення;

наявність сенсорних областей для управління жестами: тобто пропускати й ставити треки на паузу можна, постукуючи по скроні перед вухом, не торкаючись навушників;

датчик наближення: він автоматично зупиняє відтворення, коли ви їх знімаєте;

Окремо компанія підкреслила їхню екологічність: навушники та кейс виготовлені з переробленого пластику. Час роботи – п'ять із половиною годин, + 12 годин від кейса. Десяти хвилин підзарядки вистачить для півтори години прослуховування.

У США за Sony LinkBuds просять 180 доларів (приблизно 5000 грн). Доступно два кольори: темно-сірий і білий.

Раніше повідомлялося, що "Гуччі" випустили чохол для AirPods Max, який коштує майже вдвічі дорожче за самі навушники. На сайті модного будинку запевняють, що чохол "доповнює навушники Apple вінтажними та сучасними аспектами дизайну".

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