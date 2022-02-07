Модель не отримала звичних вушних вкладишів.

Корпорація Sony, за повідомленнями мережевих джерел, незабаром представить на ринку нові бездротові навушники занурювального типу під назвою Linkbuds WF-L900.

Рендери пристрою вже з'явилися у мережі. Навушники виділяються своїм дизайном – пристрій не матиме звичних вушних вкладишів, а замість них кільця з отвором.

Декілька мікрофонів та активне шумозаглушення в наявності: очевидно, користувачі зможуть активувати "прозорий" режим, що дозволяє чути певні звуки навколишнього середовища, наприклад оповіщення на вокзалі.

Навушники також будуть оснащені датчиком наближення, який автоматично зупиняє відтворення, коли їх знімаєте. Згадується також наявність сенсорних областей управління жестами.

Вихід новинки очікується "найближчим часом". Про ціну поки перевіреної інформації теж немає.

Раніше в Apple придумали, як навчити AirPods впізнавати господаря за формою вух. У кожної людини створюється у вухах унікальна луна, яка і використовуватиметься для її ідентифікації. Або самоблокуватися у випадку, якщо їх надягне сторонній.

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