'Вбивця' айфона: Трамп представив свій смартфон у золотому корпусі (фото)

Зазначається, що він "на 100% розроблений США", а коштуватиме $499.

Команда Дональда Трампа The Trump Organization представила фірмовий смартфон Trump Mobile T1, який обіцяє "на 100% виробляти в США", випливає з прес-релізу.

Представлений у "золотому" кольорі смартфон не вражає технічними характеристиками і являє собою стандартний середнячковий Android: 6.8" AMOLED-екран, 12+256 ГБ пам'яті, камери 50+2+2 Мп і батарея 5000 мАг. Який процесор, не кажуть.

Продажі обіцяють запустити у вересні. Вартість "Трампофона" – 499 доларів (~20 000 грн).

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Крім того, компанія Трампа оголосила про запуск власного мобільного оператора Trump Mobile. Абонентам пропонуватиметься єдиний тариф за $47,45 на місяць (~2000 грн). За цю ціну користувачі отримають безлімітний інтернет і дзвінки, а також безоплатні дзвінки в 100 країн світу для військових і послуги телемедицини.

На тлі домінування Verizon, AT&T і T-Mobile, а також залежності від зарубіжного виробництва, Trump Organization робить акцент на американському походженні продукції, замкнутій екосистемі та підтримці з боку консервативної аудиторії, незадоволеної великими корпораціями і культурною політикою техногігантів.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив Apple 25%-вим тарифом, якщо айфони не виготовлятимуть у США. Сьогодні техніку яблучної компанії виготовляють і збирають тільки в трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнаму.

Тим часом, за даними WSJ, через значні торгові мита, запроваджені адміністрацією Трампа, Apple буде змушена підвищити ціни на осінню серію iPhone 17. Публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

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