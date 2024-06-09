Йдеться не про смарт-мітки або Bluetooth-трекери, а саме про смартфони на базі Android.

Google впровадила нову функцію в нещодавно запущений сервіс "Знайти пристрій" (Find My Device), яка, крім усього іншого, дає змогу батькам відстежувати місце розташування смартфонів своїх дітей.

Раніше побачити місце розташування контрольованих/сімейних пристроїв можна було тільки через програму Family Link, але тепер цей функціонал інтегрований безпосередньо в додаток для пошуку пристроїв, пише Android Authority.

В оновленій версії програми з'явився новий розділ "Family devices". У ньому відображатимуться Android-пристрої, акаунти на яких пов'язані з вашим акаунтом. Тобто, йдеться не про смарт-мітки або Bluetooth-трекери, а саме про пристрої на Android, якщо ви заздалегідь налаштували їх саме в такій якості.

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Натиснувши на смартфон у списку "Сімейних пристроїв", користувач зможе побачити його місце розташування на карті. Таким чином батьки зможуть завжди знати, де перебувають їхні діти, без необхідності використовувати сумнівні сторонні додатки та сервіси.

Зараз нововведення на останньому етапі тестування. Очікується, що воно стане доступним усім користувачам Android найближчими тижнями.

Нагадаємо, нещодавно Android-телефони та iPhone отримали важливе оновлення для боротьби проти стеження. Хоч смарт-мітки були створені для того, щоб допомагати знаходити особисті речі, часто їх використовують для відстеження людей і чужого майна.

Реліз iOS 18 і Android 15 відбудеться цієї осені. Першу називають найбільшим апдейтом в історії iPhone, яка принесе функції на базі ШІ. А з виходом нової версії Android усі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.

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