По суті, це аналог "Локатора" Apple, тільки у Google.

Google запустила давно обіцяний сервіс "Знайти пристрій" (Find My Device). Технологія дасть змогу шукати загублені смартфони, планшети та іншу техніку за участю смартфонів оточуючих. По суті, це аналог "Локатора" Apple.

Працює так само: у мережі беруть участь понад мільярд Android-девайсів (під управлінням Android 9.0 і новіше) для відстеження загублених, вкрадених і зниклих гаджетів. Пошук через мережу спрацює навіть якщо ваш девайс в авіарежимі – він буде спілкуватися з пристроями поблизу через Bluetooth.

A Pixel 8 і Pixel 8 Pro вийде знайти навіть у вимкненому стані за розрядженої батареї. Для цього Google додала у фірмові смартфони "спеціальне апаратне забезпечення". Компанія працює з іншими виробниками, щоб розширити список пристроїв з такою можливістю.

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Починаючи з травня мережа отримає підтримку Bluetooth-трекерів від Chipolo і Pebblebee. Пізніше цього року очікується поява сумісних міток від Motorola, Jio і Eufy. Як і в iOS, ви зможете надати доступ до своїх тегів кільком користувачам.

Поки що сервіс запрацював тільки в США і Канаді, проте трохи пізніше обіцяють запустити "по всьому світу". А поки ж ви можете користуватися його актуальною версією, яка теж може допомогти відшукати ваш пристрій.

Також Google тестує корисну функцію для своїх смартфонів Pixel і низки інших Android-девайсів. Її суть полягає в пошуку невідомих номерів після натискання лише однієї кнопки. Вона стане в пригоді тим, хто часто "гуглить" невідомі номери, сподіваючись знайти інформацію про абонента.

А великий апдейт для iPhone запланований на вересень. Тоді вийде iOS 18, яка принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Подейкують, що в цьому апдейті нарешті дозволять переміщати іконки на робочих столах iPhone у будь-якому порядку, без закріплення ряду, а в iOS буде інтегровано чат-бот на кшталт ChatGPT.

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