Названо найкращі планшети у 2026 році під різний бюджет та запити

Незважаючи на посилення конкуренції з боку виробників Android-пристроїв, лідируючі позиції, як і раніше, займають пристрої Apple.

Оглядачі TechRadar оновили рейтинг найкращих планшетів 2026 року, включивши до нього моделі для різних сценаріїв використання – від повсякденної роботи та навчання до ігор, малювання та творчості.

Найкращим планшетом для більшості користувачів експерти визнали iPad 11. Пристрій поєднує високу продуктивність завдяки процесору A16, тривалий час автономної роботи та порівняно доступну ціну, що робить його оптимальним варіантом для власників iPhone, яким не потрібен iPad Pro.

Тим, кому потрібна максимальна продуктивність, рекомендують iPad Pro 13" (2024) на базі чіпа M4. Планшет орієнтований на професіоналів, які працюють із графікою, відео та іншими ресурсоємними додатками. А ось для базових завдань, таких як перегляд відео та робота в браузері, такий планшет буде надмірним.

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В екосистемі Android найкращим визнано OnePlus Pad 3. На думку експертів, це найшвидший Android-планшет із усіх, що коли-небудь створювалися, але вони відзначають високу ціну та менш вдалу оптимізацію ОС порівняно з iPadOS.

OnePlus Pad Go 2 оцінили як найкращий бюджетний планшет. Він пропонує 12-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, хорошу автономність і привабливу ціну порівняно з конкурентами.

Якщо головним критерієм є автономність, TechRadar рекомендує Honor MagicPad 4, який демонструє один з найкращих показників автономності серед сучасних планшетів. Під час 14-годинного перельоту планшет втратив лише близько 30 % заряду.

Для мобільних ігор найкращим вибором визнано iPad Air 11 (2025) з процесором M3, а для цифрового малювання – Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, оснащений величезним екраном і підтримкою S Pen. Окремо в рейтингу відзначено iPad mini (2024) як найкращий компактний планшет.

Раніше експерти назвали 5 старих планшетів на Android, які все ще варті своїх грошей. Такі моделі помітно подешевшали на вторинному ринку, але при цьому зберегли потужне "залізо", якісні екрани та підтримку ПЗ.

УНІАН розповідав про три головні шкідливі звички, які руйнують акумулятор планшетів. Неправильна зарядка може не тільки скоротити термін служби батареї, а й зменшити загальну продуктивність пристрою.

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