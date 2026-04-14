Користувачі назвали найкращий планшет 2026 року: і це не Android

Планшет Apple iPad 11 став найвище оціненим пристроєм на Amazon, згідно з відгуками покупців. Девайс не тільки утримує лідерство за продажами в категорії планшетів, але й збирає тисячі позитивних оцінок від реальних користувачів

За даними ритейлера, близько 95% покупців поставили гаджету 4 зірки і вище, а загальний рейтинг сягає 4,7 бала на основі понад 21 тисячі відгуків.

Популярність пристрою пояснюється поєднанням ціни, продуктивності та зручності. Базова версія планшета коштує 349 доларів, однак часто продається зі знижками, що робить його одним із найдоступніших пристроїв Apple.

Планшет оснащений чіпом A16 з 5-ядерним CPU і 4-ядерною графікою, а також 16-ядерним Neural Engine. Він також отримав 11-дюймовий екран Liquid Retina з роздільною здатністю 2360×1640 пікселів і базову пам'ять від 128 ГБ.

Користувачі у своїх оглядах особливо хвалять високу автономність, якісний екран, стабільну продуктивність і простоту використання.

Незважаючи на високий рейтинг, у планшета є й недоліки. Деякі покупці скаржаться на складнощі з поверненням товару через Amazon у разі проблем.

Також фахівці відзначають компроміси: дисплей поступається більш дорогим моделям, а підтримка аксесуарів обмежена в порівнянні з лінійками Pro і Air.

Незважаючи на думку, що планшети втрачають актуальність, iPad як і раніше має попит – особливо серед студентів, художників, та користувачів, яким потрібна компактна заміна ноутбука.

Тим часом Apple вже готує оновлення свого бюджетного планшета. Базовий iPad має отримати чіпсет A18, що стане важливим апгрейдом порівняно з нинішнім A16. Головна особливість – наявність Apple Intelligence, завдяки чому навіть доступна модель вперше зможе працювати з функціями штучного інтелекту.

