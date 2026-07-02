У Epic Games Store можна безкоштовно отримати дві гри, включно з класикою 90-х

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 9 липня.

У цифровому магазині Epic Games Store розпочалася нова безкоштовна роздача. Цього разу подарунками стали культовий хоррор-квест I Have No Mouth, and I Must Scream та барвистий "біт’ем’ап" River City Girls 2.

I Have No Mouth and I Must Scream заснована на однойменному оповіданні американського письменника Харлана Еллісона, в якому суперкомп’ютер АМ знищив людство, але залишив п’ятьох людей, яких катує вже протягом 109 років.

Оригінальна гра побачила світ у 1996 році й вважається одним із найвпливовіших науково-фантастичних творінь у жанрі хоррору. У Steam 85% із понад 1,5 тис. відгуків – позитивні.

Відео дня

River City Girls 2 – динамічний та веселий екшен у стилі beat'em-up. Сиквел пропонує вдосконалену бойову систему, нових персонажів, локації, а також кооперативний режим на двох. Рейтинг у Steam – 88%.

Обидві гри можна отримати до 18:00 за київським часом 9 липня. У наступній роздачі EGS геймери зможуть безкоштовно отримати два симулятори з елементами стратегії – Nova Lands і Tattoo Tyco

У Steam триває літній розпродаж, на якому з великими знижками можна придбати величезну кількість відеоігор. УНІАН зібрав 10 хороших ігор за ціною чашки кави.

Напередодні Sony офіційно оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, усі нові релізи виходитимуть виключно в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження.

Вас також можуть зацікавити такі новини: