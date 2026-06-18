На ПК безкоштовно роздають дві гри у стилі кіберпанк з високим рейтингом

Акція триває в Epic Games Store і триватиме до 25 червня.

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив чергову безкоштовну роздачу. Протягом тижня до своєї бібліотеки можна додати одразу дві якісні гри в стилі кіберпанку.

Citizen Sleeper – рольова гра в стилі кіберпанку, яка поєднує атмосферу настільних RPG та візуальних новел. Дія розгортається у світі космічного капіталізму, де ви керуєте "сплячим" – втікачем-андроїдом із завантаженою в нього людською свідомістю.

У Steam 92% із понад 8 тис. відгуків – позитивні. У 2025 році вийшов сиквел Citizen Sleeper 2, який став однією з найвище оцінених ігор року.

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ROBOBEAT – динамічний ритм-шутер у стилі кіберпанк, де ви берете на себе роль мисливця за головами, на ім’я Ейс. Геймери можуть бігати по стінах, підкочуватися, але головна фішка гри – завантаження власних треків .

У грі є українські субтитри, а в Steam 94% із понад 1,6 тис. відгуків – позитивні.

Акція триватиме до 25 червня, 18:00 за київським часом. У наступній роздачі EGS геймери зможуть безкоштовно отримати симулятор парку атракціонів RollerCoaster Tycoon 3 та екшн Voidwrought.

Тим часом у Steam саме зараз триває фестиваль "Іграм бути" із сотнями безкоштовних демоверсій. Можна, наприклад, спробувати український хоррор за мотивами оповідань Лавкрафта. Фестиваль закінчиться 22 червня.

Паралельно в PS Store триває піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.

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