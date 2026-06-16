У Steam стартував 'Фестиваль новинок' з демоверсіями тисяч нових ігор

Можна, наприклад, оцінити український хорор за мотивами оповідань Лавкрафта. Фестиваль закінчиться 22 червня.

У Steam стартував літній фестиваль "Іграм бути". У рамках заходу розробники та видавці відкрили доступ до безкоштовних пробних версій майбутніх ігор.

Захід триватиме один тиждень і закінчиться 22 червня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком демоверсій можна на сторінці фестивалю в Steam. Ігри відсортовані за жанрами, візуальним стилем і вашими уподобаннями.

Деякі ігри, що беруть участь у фестивалі:

Відео дня

У Steam прямо зараз проходить одразу три розпродажі – на деякі ігри знижка сягає 94%. Наприклад, можна придбати рольовий хіт Clair Obscur: Expedition 33, який отримав найбільшу кількість нагород "Гра року" в історії.

Паралельно в PS Store проходить піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% купити понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.

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