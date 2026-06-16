У Steam стартував 'Фестиваль новинок' з демоверсіями тисяч нових ігор

У Steam стартував літній фестиваль "Іграм бути". У рамках заходу розробники та видавці відкрили доступ до безкоштовних пробних версій майбутніх ігор.
Захід триватиме один тиждень і закінчиться 22 червня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком демоверсій можна на сторінці фестивалю в Steam. Ігри відсортовані за жанрами, візуальним стилем і вашими уподобаннями.
Деякі ігри, що беруть участь у фестивалі:
- The Sinking City 2 – український хоррор за мотивами оповідань Лавкрафта від студії Frogwares, яка також створює ігри про Шерлока Холмса.
over the hill – барвистий симулятор їзди по бездоріжжю з українською локалізацією.
- Sprawl Zero – динамічний шутер, натхненний культовими іграми цього жанру 2000-х років.
- Order of the Sinking Star – пригодницька головоломка з понад 1000 ретельно продуманих загадок від автора Braid і The Witness.
- Valor Mortis – унікальний "соулслайк" від першої особи з естетикою Наполеонівських воєн.
- 1666: Amsterdam – гра про полювання на відьом у відкритому світі від творця Assassin's Creed.
- Mistfall Hunter – PvPvE екстракшн RPG у сетингу нордичної міфології.
- Catechesis – анімешний RPG-хоррор, у якому доведеться ходити до школи, працювати та битися з демонами.
У Steam прямо зараз проходить одразу три розпродажі – на деякі ігри знижка сягає 94%. Наприклад, можна придбати рольовий хіт Clair Obscur: Expedition 33, який отримав найбільшу кількість нагород "Гра року" в історії.
Паралельно в PS Store проходить піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% купити понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.