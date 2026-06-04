В EGS роздають стратегію в дусі легендарних 'Героїв' з українським перекладом

Роздача триватиме до вечора 11 червня.

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив чергову безкоштовну роздачу ігор. До вечора 11 червня геймери можуть забрати відразу два цікавих титули з позитивними відгуками.

Перший проєкт з роздачі – Songs of Conquest. Це духовний спадкоємець Heroes of Might and Magic 3 зі стильною піксельною графікою, який отримав дуже позитивні відгуки гравців. Вони хвалять цікаві сюжетні кампанії, захоплюючий класичний геймплей і атмосферную, приємну музику.

Також до плюсів відносять мультиплеєр та українську локалізацію. У 2023 році розробники Songs of Conquest навіть влаштували цікаву акцію спільно з кафе в Ужгороді.

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Також у магазині роздають Rogue Waters. Розробники описують гру як "Пірати Карибського моря у форматі покрокового рогалика". У Steam 78% з понад тисячі відгуків – позитивні.

Через тиждень в EGS знову роздаватимуть дві гри: багатокористувацьку гонку на виживання Warhammer 40,000: Speed Freeks і шаховий "рогалик" The Ouroboros King

Паралельно в Steam теж проходить безкоштовна роздача двох ігор. Користувачі можуть додати до своїх бібліотек 2D-платформер у дусі класики 90-х та інтерактивну драму від творців Life is Strange.

Нагадаємо, завтра, 5 червня, на ПК, Xbox і PS5 відбудеться реліз ремейка Gothic, який анонсували 6 років тому. Автори обіцяють "вірність духу оригіналу", але з сучасною графікою, бойовою системою та адаптацією під геймпади.

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