У PS Store розпочався піврічний розпродаж: знижки на новинки та хіти до 90%

Наприклад, знизили ціни на Dragon Quest VII Reimagined, Yakuza Kiwami 3, ARC Raiders та інші ігри.

У магазині PlayStation Store розпочався новий розпродаж під назвою "Піврічні пропозиції". У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор і доповнень до них.

Знижки доступні як для старих релізів, так і для нових. Наприклад, ціни знизили на Dragon Quest VII Reimagined, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, ARC Raiders, Reanimal та інші ігри. Розпродаж триватиме до 1 липня 2026 року.

Знижки в PS Store:

Dragon Quest VII Reimagined – 1499 грн (знижка 25%)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 1494 грн (знижка 35%)

Luna Abyss – 749 грн (знижка 20%)

ARC Raiders – 1042 грн (знижка 25%)

Reanimal – 959 грн (знижка 20%)

Football Manager 26 – 1249 грн (знижка 50%)

The First Berserker: Khazan – 1079 грн (знижка 40%)

Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (знижка 70%)

Resident Evil: Raccoon City Edition – 359 грн (знижка 80%)

TEKKEN 8 - Advanced Edition – 749 грн (знижка 50%)

The Last of Us: Complete Edition – 2015 грн (знижка 30%)

Mortal Kombat: Legacy Kollection – 1104 грн (знижка 35%)

Збірка Hazelight – 659 грн (знижка 67%)

Hunt: Showdown 1896 – 399 грн (знижка 60%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 194 грн (знижка 70%)

The Lord of the Rings: Return to Moria – 327 грн (знижка 60%)

Blasphemous – 81 грн (знижка 90%)

Відео дня

Раніше Sony назвала наступні ігри, які з'являться в каталозі PS Plus у липні 2026 року. До бібліотеки передплатного сервісу додадуть Final Fantasy 16, Sonic X Shadow Generations, Life is Strange: Double Exposure та інші титули.

УНІАН обрав 5 найочікуваніших ігор другої половини 2026 року, які отримають український переклад. Серед них знайшлося місце як амбітним новинкам від українських розробників, так і гучним блокбастерам від іменитих студій.

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