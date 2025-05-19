"Саме завдяки вам гра "Відьмак 3: Дикий Гін" стала справжньою легендою".

Сьогодні, 19 травня 2025 року, The Witcher 3: Wild Hunt відзначила десятиліття з моменту релізу. До такої дати CD Projekt RED підготувала кілька матеріалів: 5 травня студія опублікувала ювілейний постер (вище), а в сам день виходу гри - святковий трейлер із добіркою сцен і зверненням до гравців.

У відео розробники подякували спільноті за підтримку і нагадали, що саме завдяки інтересу аудиторії "Дикий Гін" стало культовим:

"10 років тому гравці вперше вирушили разом із Геральтом із Рівії на пошуки Цирі. Спасибі, що досі йдете з нами відьмацьким шляхом. Саме завдяки вам гра "Відьмак 3: Дикий Гін" стала справжньою легендою".

Увечері 19 травня, о 18:00, відбудеться святковий стрім. У ньому візьме участь актор Даг Кокл, який озвучував Геральта. Але, найімовірніше, жодних новин щодо "Відьмак 4" чекати не доведеться.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED розкрила, який персонаж "Відьмака 3" був найсильнішим у грі в Гвінті. З моменту виходу перевидання The Witcher 3 гравці зіграли 458 мільйонів партій.

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