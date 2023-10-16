Вона дозволяє дізнатися, скільки оперативки "з'їдає" кожна вкладка, дозволяючи більш ефективно розподіляти навантаження.

Браузер Google завжди відрізнявся великим апетитам до ресурсів системи, у зв'язку з цим програма сильно навантажує батарею ноутбука та смартфона, а також іноді гальмує й настільний ПК. Нова функція Chrome дозволяє дізнатися, скільки оперативки "з'їдає" кожна вкладка.

Працює ця фішка в режимі реального часу: досить навести курсор на заголовок вкладки у верхній частині браузера, повідомляє портал Windows Latest.

За задумом компанії, нововведення покликане переконати надмірно недовірливих користувачів в тому, що підвищене споживання оперативної пам'яті (ОЗУ), яке вже стало мемом, насамперед пов'язано з конкретними веб-ресурсами, а потім вже з потребами самого браузера.

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Особливо корисною ця можливість може стати для власників ноутбуків, де споживання "оперативки" безпосередньо пов'язане не тільки зі швидкодією, але й часом автономної роботи. Тепер можна в реальному часі виявляти ресурсомісткі веб-сторінки та більш ефективно розподіляти навантаження.

Функція вже повинна бути доступною для всіх користувачів Chrome. Якщо у вас її немає, ви можете ввімкнути її вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок Chrome://flags, натисніть Enter і увімкніть Show memory usage in hovercards.

Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

А якщо ви пропустили, Opera оновила свій класичний браузер, впровадивши туди чат-бот ChatGPT і "розумні" вкладки. Його творці кажуть, що саме так повинен виглядати браузер сьогодення.

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