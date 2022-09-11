Дизайн бюджетної версії практично не відрізняється зовні від дорожчої Chromecast з 4K.

Техногігант Google вже найближчим часом представить нову версію своєї популярної компактної ТБ-приставки Chromecast. Йдеться про бюджетну версію пристрою, чутки про розробку якої ходять давно.

Портал Tecnoblog опублікував "живі" фото майбутнього гаджета, з яких стало відомо, що дизайн медіаплеєра буде практично ідентичний актуальній моделі Chromecast з Google TV. Новинку відрізняє тільки вказівка номера моделі G454V,

Якщо вірити наявній інформації, пристрій отримає чіп Amlogic S805X2 і 2 ГБ оперативної пам'яті. Ключова відмінність від актуального Chromecast з Google TV – піковий дозвіл виведення 1080p замість 4K. При цьому в комплект поставки гаджета увійде той же пульт управління, що і в 4K-версії.

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Очікується, що медіаплеєр дебютує вже 6 жовтня на спеціальному заході Google, де також покажуть нові Pixel 7 і Pixel 7 Pro. Ціна може скласти близько $30 – на 20 доларів дешевше чинної моделі Chromecast.

Додамо, що оригінальний Chromecast представили у 2013 році. Цей маленький "ключ" за $35 буквально перевернув ринок, дозволивши швидко налаштувати трансляцію зі смартфона або ноутбука на ТБ. Саму технологію трансляції Chromecast зараз впроваджують в колонки, приставки та телевізори.

Як УНІАН повідомляв раніше, Google розгорнула кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців в ЄС. 90-секундні навчальні ролики будуть показуватися в рекламних місцях на YouTube від Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok і Facebook.

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