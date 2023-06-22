Google анонсувала ряд нових функцій у браузері Chrome для iOS та iPadOS, включаючи більш глибоку інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом".
Тепер користуватися цими сервісами можна, не залишаючи браузера. Нововведення запрацюють в найближчі тижні.
- Перегляд адреси в "Картах". Оновлений Chrome для iOS тепер використовує нейромережі для виявлення адрес на веб-сторінках і відображення місця розташування в міні-версії програми Google Maps. Завдяки цьому нововведенню, користувачам більше не доведеться перемикатися між додатками, щоб побачити, де розташоване вказане на сайті місце.
- Створення подій в "Календарі". Аналогічно: Натисніть і утримуйте виявлену дату на сайті, щоб в один клік перейти до інтерфейсу "Google Календаря" для створення події без переходу в окремий додаток.
- Переклад тексту через "Перекладач". Виділіть потрібний уривок тексту на сайті і довгим утриманням отримаєте його переклад, не покидаючи Chrome.
- "Об'єктив" в адресному рядку. Тепер можна буде шукати по зображеннях, а також знаходити схожі товари через камеру. На Android вона вбудована в системний пошук.
Оновлення буде розгортатися поетапно протягом найближчих тижнів. Завантажити браузер Chrome для iPhone і iPad можна безкоштовно в App Store.
Раніше цього місяця Google значно оновила вбудований в Chrome менеджер паролів для ПК, Android і iOS. Додали нові функції безпеки та зручності використання, які виводять Chrome Password Manager на один рівень з окремими менеджерами паролів.
Також зауважте, що Google нещодавно видалила з магазину Chrome майже два десятки шкідливих розширень – їх встигли встановити 75 млн разів. Перевірте, чи не встановлені вони у вас.