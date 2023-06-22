Нововведення запрацюють в найближчі тижні.

Google анонсувала ряд нових функцій у браузері Chrome для iOS та iPadOS, включаючи більш глибоку інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом".

Тепер користуватися цими сервісами можна, не залишаючи браузера. Нововведення запрацюють в найближчі тижні.

Перегляд адреси в "Картах". Оновлений Chrome для iOS тепер використовує нейромережі для виявлення адрес на веб-сторінках і відображення місця розташування в міні-версії програми Google Maps. Завдяки цьому нововведенню, користувачам більше не доведеться перемикатися між додатками, щоб побачити, де розташоване вказане на сайті місце.

Оновлений Chrome для iOS тепер використовує нейромережі для виявлення адрес на веб-сторінках і відображення місця розташування в міні-версії програми Google Maps. Завдяки цьому нововведенню, користувачам більше не доведеться перемикатися між додатками, щоб побачити, де розташоване вказане на сайті місце. Створення подій в "Календарі" . Аналогічно: Натисніть і утримуйте виявлену дату на сайті, щоб в один клік перейти до інтерфейсу "Google Календаря" для створення події без переходу в окремий додаток.

. Аналогічно: Натисніть і утримуйте виявлену дату на сайті, щоб в один клік перейти до інтерфейсу "Google Календаря" для створення події без переходу в окремий додаток. Переклад тексту через "Перекладач". Виділіть потрібний уривок тексту на сайті і довгим утриманням отримаєте його переклад, не покидаючи Chrome.

Виділіть потрібний уривок тексту на сайті і довгим утриманням отримаєте його переклад, не покидаючи Chrome. "Об'єктив" в адресному рядку . Тепер можна буде шукати по зображеннях, а також знаходити схожі товари через камеру. На Android вона вбудована в системний пошук.

Оновлення буде розгортатися поетапно протягом найближчих тижнів. Завантажити браузер Chrome для iPhone і iPad можна безкоштовно в App Store.

Раніше цього місяця Google значно оновила вбудований в Chrome менеджер паролів для ПК, Android і iOS. Додали нові функції безпеки та зручності використання, які виводять Chrome Password Manager на один рівень з окремими менеджерами паролів.

Також зауважте, що Google нещодавно видалила з магазину Chrome майже два десятки шкідливих розширень – їх встигли встановити 75 млн разів. Перевірте, чи не встановлені вони у вас.

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