Корпорація створила її для співробітників.

Google створила розумну лампу з підтримкою Google Assistant. Щоправда, її, ймовірно, не продаватимуть.

Про це повідомив в Twitter дизайнер Google Бен Голд.

"Цей продукт, швидше за все, ніколи не буде продаватися за межами компанії", - зазначив дизайнер, показавши фото лампи, яка отримала назву dLight.

За інформацією 9to5Google, це - розумна лампу з підтримкою Google Assistant і вона доступна у внутрішньому магазині компанії.

Ультрасучасна лампа має круглу основу і тонку стійку, в якій знаходиться циліндричне джерело світла.

Лампа може змінювати положення, що зручно для відеодзвінків або роботи за столом. Також є кілька сценаріїв освітлення і можливість змінювати температуру світла.

На гаджеті розміщений логотип помічника "Привіт, Google" і QR-код, ймовірно, з інструкціями для налаштування.

Раніше компанія випустила унікальні навушники-вкладиші для співробітників.

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