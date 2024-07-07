Усі вони здатні забезпечити плавну продуктивність у роздільній здатності 1080p (а деколи навіть у 1440p) у сучасних вимогливих іграх.

Системні вимоги ігор помітно підросли за останні роки, тому потрібне дедалі потужніше "залізо". Але якщо не гнатися за високими налаштуваннями графіки, більшість нових ігор можна пройти на недорогих відеокартах.

Експерти TechRadar назвали шість найкращих бюджетних відеокарт, доступних на ринку в липні 2024 року. З ними можна комфортно грати з роздільною здатністю 1080p, а деякі навіть здатні забезпечити пристойну частоту кадрів при 1440p-геймінгу.

На першому місці AMD Radeon RX 7600 . Ця відеокарта, оцінена менш ніж у 300 доларів, являє собою оптимальний вибір для геймерів, які планують грати в 1080p і не хочуть витрачати купу грошей.

. Ця відеокарта, оцінена менш ніж у 300 доларів, являє собою оптимальний вибір для геймерів, які планують грати в 1080p і не хочуть витрачати купу грошей. GeForce RTX 4060 на другому місці, як найкраща бюджетна відеокарта від Nvidia. Вона дорожча, ніж Radeon RX 7600, але й продуктивніша, особливо в іграх із трасуванням променів.

на другому місці, як найкраща бюджетна відеокарта від Nvidia. Вона дорожча, ніж Radeon RX 7600, але й продуктивніша, особливо в іграх із трасуванням променів. Далі йде Radeon RX 6600 , найкраща бюджетна відеокарта AMD минулого покоління. Вона не сильно відстає від RX 6600 XT за продуктивністю, але при цьому є набагато привабливішим варіантом для недорогих ігрових збірок.

, найкраща бюджетна відеокарта AMD минулого покоління. Вона не сильно відстає від RX 6600 XT за продуктивністю, але при цьому є набагато привабливішим варіантом для недорогих ігрових збірок. Intel Arc A750 на четвертій позиції, як найбільш вдала бюджетна пропозиція від Intel. За меншої ціни вона конкурує з дорожчими RX 6600 XT і RTX 3060.

на четвертій позиції, як найбільш вдала бюджетна пропозиція від Intel. За меншої ціни вона конкурує з дорожчими RX 6600 XT і RTX 3060. GeForce RTX 3050 також потрапила в топ, як найкраща дешева карта Nvidia останнього покоління. Це один із небагатьох 3D-прискорювачів епохи Ampere, який хоч якось може вважатися бюджетною відеокартою, і, отже, це надійний вибір для ігор із роздільною здатністю 1080p.

також потрапила в топ, як найкраща дешева карта Nvidia останнього покоління. Це один із небагатьох 3D-прискорювачів епохи Ampere, який хоч якось може вважатися бюджетною відеокартою, і, отже, це надійний вибір для ігор із роздільною здатністю 1080p. Замикає топ-6 GeForce GTX 1660 Super, яку експерти назвали найкращою дешевою відеокартою для ігор без трасування променів. Але знайти її новою вельми проблематично, крім того,

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Свіже опитування Steam показало зниження популярності старих відеокарт GTX 1060, GTX 1650 і RTX 2060. Дедалі більше користувачів переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів. Найпопулярнішою відеокартою серед геймерів залишається GeForce RTX 3060.

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