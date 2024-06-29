Нова гра від творців Genshin Impact, нуарний детектив про Нью-Йорк 2329 року та інші новинки.

Літо – сезон традиційно небагатий на гучні ігрові релізи. І все ж у червні, наприклад, вийшло довгоочікуване доповнення для Elden Ring, яке обійшло за оцінками всі інші релізи 2024 року. У липні теж знайдеться, у що пограти.

2 липня – The First Descendant (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Якщо ви любите: шутери від першої особи, лутер-шутери, Sci-Fi.

Умовно-безкоштовний RPG-шутер від третьої особи на рушії Unreal Engine 5 від корейських розробників. Гравцям належить узяти на себе ролі Нащадків (Descendants), які за допомогою надприродних сил захищають людей від інопланетних загарбників.

Автори обіцяють кооператив до чотирьох осіб, величезних босів, велику кастомізацію і вибір зброї, а також активну підтримку оновленнями.

4 липня – Zenless Zone Zero (ПК, PS5, iOS, Android)

Якщо ви любите: екшен-RPG, гача.

Фрітуплейний екшен-RPG у сетингу фентезі від творців Genshin Impact. Схожість на обличчя: це така сама умовно-безкоштовна гра, де є мікротранзакції та гача-механіка, що дає змогу відкривати нових персонажів

Обіцяють захопливий сюжет, аніме-стиль з динамічним екшеном, різних персонажів з унікальними особливостями і з можливістю перемикатися між ними. У грі також є елементи roguelike (рогаликів) – схоже, локації під час вилазок генеруються випадковим чином.

9 липня –Once Human (ПК)

Якщо ви любите: ММО в жанрі виживання.

Ринок уже переповнений "виживачами" у відкритому світі, але ця постапокаліптична епопея додає елемент хорору. Світ гри наповнений гротескними лавкрафтівськими монстрами, включно з величезними павуками з людським обличчям.

Ще до виходу гра стала доволі популярною. За кількістю додавань до списку вішлістів Steam вона посідає 6-те місце, а демо-версію випробували понад 300 000 користувачів.

11 липня – Anger Foot (ПК)

Якщо ви любите: "треш"-шутери, ігри Devolver Digital.

Ураганний шутер із кислотною графікою, де нога головного героя – це зброя не менш смертельна, ніж пістолети та інший вогнепал.

Стріляти в Anger Foot теж можна, але головною зброєю в боях залишаються ваші стусани. Є навіть можливість вибирати і кастомізувати взуття персонажа, щоб кожен новий стусан відрізнявся від попереднього.

17 липня – Nobody Wants to Die (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Якщо ви любите: ігри з упором на сюжет, Sci-Fi.

Детективна історія з видом від першої особи та фотореалістичною графікою. Місце дії – Нью-Йорк 2329 року, де люди отримали можливість буквально купити собі безсмертя.

Ігровий процес будується навколо розслідування серії загадкових убивств. Вам належить з'ясувати, хто стоїть за злочинами, використовуючи особливий пристрій, який дає змогу маніпулювати часом і відтворювати події, що передували кожному вбивству.

18 липня – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (ПК, PS4, PS5, Xbox One, S/X)

Якщо ви любите: ігри про японську культуру, помісь екшену і стратегії.

Барвиста однокористувацька гра в японському стилі від Capcom про захист села від темних духів. Розробники постаралися поєднати екшен і стратегію в реальному часі.

Ви керуєте воїном, який захищає жрицю, поки вона повільно танцює крізь японські гірські пейзажі, що кишать монстрами, очищаючи по ходу своє оточення. Вдень ви рятуєте людей і розміщуєте свої війська; вночі – нападаєте на монстрів, намагаючись убезпечити її.

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Stormgate (30 липня) – "RTS майбутнього" від ветеранів Blizzard виходить у ранній доступ.

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