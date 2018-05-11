Boston Dynamics показала, як робот Atlas навчився бігати і стрибати через колоду (відео)

Boston Dynamics продемонструвала нове вміння гуманоїдного робота Atlas - біг по горизонтальних і похилих поверхнях.

Інженери компанії Boston Dynamics показали нові можливості своїх роботів. Гуманоїдний робот Atlas навчився бігати, відриваючи обидві ноги від землі, а чотириногий робот SpotMini тепер вміє без допомоги оператора переміщатися всередині будівель з безліччю об'єктів і перешкод на шляху. Ролики з випробуваннями роботів опубліковані на YouTube-каналі компанії.

Як передає N+1, Boston Dynamics продемонструвала нове вміння гуманоїдного робота Atlas - біг по горизонтальних і похилих поверхнях. У ролику можна бачити, що робот саме біжить - він відриває обидві ноги від землі і під час кожного циклу спирається на землю тільки однією ногою. Крім того, розробники показали, як Atlas вміє перестрибувати через колоду.

Крім нових можливостей гуманоїдного Atlas розробники показали, як чотириногий робот SpotMini протягом шести хвилин пересувається по лабораторіям Boston Dynamics в автономному режимі без втручання оператора. Перед випробуванням оператор вручну провів робота по маршруту, для того, щоб він створив 3D-мапу будівель і місцевості з допомогою своїх камер.

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Для цього у робота є п'ять блоків з чотирьох камер, розташованих по периметру корпусу. На карті, показаній у першій частині ролика, можна бачити, що робот переміщається між віртуальними контрольними точками, які розставлені через кілька метрів по всьому маршруту, тому на деяких поворотах він різко повертає вбік до нової точки. Під час спуску зі сходів йому доводиться розвертатися і спускатися в такому положенні. Ймовірно, це обумовлено конструкцією ніг і розподілом ваги робота.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Boston Dynamics показали, як робот робить сальто.