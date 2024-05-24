На відміну від ринку відеокарт, Intel лідирує в галузі бюджетного геймінгу, тоді як нішу для ігрових ентузіастів окупувала AMD.

Редакція авторитетного ресурсу PC Gamer склала топ найкращих процесорів для ігор у 2024 році. Загалом до рейтингу потрапило сім моделей: від найдешевших і до найдорожчих.

Ви, можливо, здивуєтеся, але бюджетними CPU тут виявиться продукція Intel, а нішу для ігрових ентузіастів окупувала продукція AMD. На ринку відеокарт ситуація протилежна.

Найкращий ігровий процесор – AMD Ryzen 7 7800X3D. Це, безсумнівно, найкращий ігровий чип, який будь-коли виготовляла компанія, але він також помітно перевершує найкращі процесори Intel, коли йдеться про частоту кадрів в іграх, а робить це він за набагато менші гроші. Крім того, він набагато менш енергоємний. Відео дня

Найкращий бюджетний процесор – Intel Core i5 13400F. Для ігрового ПК немає кращого процесора, ніж Core i5, кажуть спеціалісти. Він обходить конкурентів як за ігровою продуктивністю, так і за так званим багатопотоком.

Intel Core i5 13400F. Для ігрового ПК немає кращого процесора, ніж Core i5, кажуть спеціалісти. Він обходить конкурентів як за ігровою продуктивністю, так і за так званим багатопотоком. Найкращий універсальний процесор – Intel Core i5 13600К. Він дешевший, ніж новий Core i5 14600K, але має ту саму основну структуру ядра і фактично працює ідентично.

Intel Core i5 13600К. Він дешевший, ніж новий Core i5 14600K, але має ту саму основну структуру ядра і фактично працює ідентично. Intel Core i9-13900K потрапив до топу як розумний вибір для тих, хто хоче придбати процесор преміального сегмента за адекватні гроші. Альтернативою від AMD є Ryzen 9 7950X.

потрапив до топу як розумний вибір для тих, хто хоче придбати процесор преміального сегмента за адекватні гроші. Альтернативою від AMD є Найкращий процесор на AM4 – AMD Ryzen 7 5800X3D. Цей чіпсет подарує друге життя безлічі ПК, побудованих на базі популярної платформи AM4, яка більше не оновлюється.

– AMD Ryzen 7 5800X3D. Цей чіпсет подарує друге життя безлічі ПК, побудованих на базі популярної платформи AM4, яка більше не оновлюється. Процесор із найкращою вбудованою графікою – AMD Ryzen 7 8700G. Він здатний кинути виклик відеокартам початкового рівня, а це означає, що сьогодні вам може навіть не знадобитися відеокарта для ігор у 1080p.

Раніше фахівці склали топ відеокарт із найкращим співвідношенням ціни та якості у 2024 році. Наступне покоління відеокарт AMD і Nvidia вийде в найближчі пів року, тому обидві компанії прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей.

Свіже опитування Steam показало, незважаючи на те, що комплектуючі продовжують дешевшати, користувачі не поспішають робити апгрейд. GeForce GTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, за нею розташувалися GTX 1650 і RTX 3060 Ti.

Вас також можуть зацікавити новини: