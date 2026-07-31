Названо 4 популярні міфи про збірку ПК, у які давно час перестати вірити

Багато порад, якими роками ділилися на форумах, були актуальними для старого заліза. Але сучасні комплектуючі та технології працюють за іншими правилами.

Незважаючи на те, що збірка ПК за останні роки стала значно простішою, навколо неї досі існує чимало міфів і застарілих порад.

Експерти портала XDA Developers розповіли про чотири поширені міфи, які вже не відповідають сучасним реаліям і можуть навіть зашкодити під час вибору комплектуючих або налаштування системи.

Міф №1. Чим більше вентиляторів – тим краще охолодження

Багато хто вважає, що велика кількість вентиляторів автоматично робить комп’ютер холоднішим. Це не зовсім так. Ефективність охолодження залежить не стільки від кількості кулерів, скільки від правильного планування потоків повітря всередині корпусу.

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Кілька грамотно розташованих вентиляторів впораються не гірше, ніж десятки, що забивають весь корпус. Встановлення кулерів у всі доступні місця часто лише збільшує рівень шуму та енергоспоживання без помітного зниження температури.

Міф №2. Відеокарти після майнінгу не можна купувати

Вторинний ринок лякає багатьох, але сам по собі процес майнінгу не завдає відеокарті критичної шкоди. Набагато важливіші умови експлуатації GPU.

Якщо відеокарта працювала при високих температурах або зазнавала постійних перепадів нагрівання, її термін експлуатації й справді міг скоротитися. Однак багато майнерів, навпаки, знижували напругу (андервольтили) відеокарти, щоб зменшити нагрівання та енергоспоживання. Тому за умови дбайливого поводження така карта прослужить ще довго.

Міф №3. Підвищений ліміт потужності завжди збільшує продуктивність

Збільшення енергоспоживання дійсно може трохи підвищити частоти, але це не завжди призводить до помітного зростання FPS. Зате нагрівання та шум майже гарантовано стають вищими.

Сьогодні все більшої популярності набуває зворотний підхід – андервольтинг. Він дозволяє зберегти колишні робочі частоти при меншій напрузі, завдяки чому відеокарта нагрівається менше і часто працює навіть ефективніше.

Міф №4. Оновлення BIOS – занадто ризикована процедура

Раніше відключення живлення в невідповідний момент і справді могло вивести материнську плату з ладу. Однак сьогодні плати мають захисний механізм, який дозволяє відновити робочу версію BIOS навіть без запуску системи.

За словами експертів, багато порад, що передавалися серед ентузіастів десятиліттями, були актуальними для старого обладнання, проте сучасні комплектуючі та технології змінилися. Тому під час складання нового ПК краще орієнтуватися на актуальні поради, а не на усталені міфи.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК на літо 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося GeForce RTX 4060, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

Тим часом оглядачі обрали 8 найкращих відеокарт для компактних корпусів. Завдяки енергоефективним архітектурам і вдосконаленому охолодженню у 2026 році навіть найпотужніші GPU можна розмістити в корпусах типу Mini‑ITX.

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