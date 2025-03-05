Витік: Nvidia скоро випустить відеокарти з 96 і 48 ГБ відеопам'яті

RTX 4090 з такою модифікацією насамперед призначена для роботи зі штучним інтелектом.

Nvidia, схоже, готує до випуску версію GeForce RTX 4090 з 96 ГБ відеопам'яті. Відеокарта може надійти в масове виробництво в найближчі місяці.

Чутки про модель зі збільшеною VRAM ходили вже давно, але тепер інсайдер eisneim підтвердив, що відеокарта дійсно проходить стадію тестування.

Остаточні характеристики поки невідомі, але, найімовірніше, новинка буде такою самою, як і стандартна RTX 4090, але з розширеним об'ємом пам'яті. Eisneim також уточнив, що Nvidia робить ще й 48 ГБ версію RTX 4090.

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Цікаво, що поки немає точних даних про те, які саме чіпи пам'яті будуть використовуватися для складання 96-гігабайтної версії. RTX 4090 працює з 384-бітною шиною, і для досягнення такого обсягу пам'яті знадобляться спеціальні 4-гігабайтні модулі GDDR6X. Однак масове виробництво таких чипів ще не було підтверджено.

Основне питання - виправданість випуску такої карти. Насамперед модифікація призначена для роботи зі штучним інтелектом, геймерам збільшений об'єм відеопам'яті нічого особливого не дасть, враховуючи можливу вартість відеокарти.

Раніше ми розповідали, що експерти залишилися розчаровані новою відеокартою Nvidia RTX 5070. Заяви про таку ж продуктивність, як у RTX 4090, виявилися неправдою.

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