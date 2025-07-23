Хоча, звісно, до виробництва для масового користувача ще далеко.

Хоча до виходу оперативної пам'яті типу DDR6 на масовий ринок залишається мінімум 2-3 роки, виробники вже щосили тестують нову технологію.

JEDEC затвердила специфікації стандарту 2024 року, і відтоді розробка активно просувається. За даними CTEE, компанії на кшталт Samsung, Micron і SK Hynix нарощують темпи роботи, а AMD, Intel і NVIDIA беруть участь у координації процесу.

Базова частота у DDR6 становитиме 8800 МГц, це майже вдвічі швидше, ніж у початкових модулів DDR5 у 4800 МГц. Стеля теж вражає: до 17600 МГц, що на 70-80% вище показників найшвидших DDR5-модулів.

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Паралельно зміниться і структура каналів - замість двох по 32 біта, як у DDR5, у нового покоління буде чотири по 24.

Перші сервери з підтримкою DDR6 можуть з'явитися 2027 року, а до масового виробництва для споживчих ПК пройде ще кілька років. Як і з DDR5, стандарту знадобиться час, щоб оптимізуватися під ринок і подешевшати.

Одна з особливостей DDR6 - вимога до нового роз'єму для підтримки високої пропускної здатності. Формат CAMM2, який уже використовується в деяких модулях DDR5 від G.Skill. Зараз він застосовується обмежено, але з приходом DDR6 у нього є шанс стати основним як у серверах, так і в ноутбуках.

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