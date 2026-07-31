Samsung попередила, як довго ще триватиме криза на ринку пам'яті

Глобальний дефіцит комп'ютерної пам'яті не тільки не закінчиться найближчим часом, а й помітно посилиться у 2027 році.

В Samsung переконані, що ситуація з кризою оперативної пам'яті в найближчі роки не покращиться. Виконавчий віце-президент компанії Кім Джеджун заявив, що обмеження поставок DRAM стануть ще більш відчутними вже у 2027 році, а напружена ситуація збережеться щонайменше до кінця 2028 року, пише PC Mag.

Основним чинником дефіциту залишається бум штучного інтелекту. Все більше виробничих ліній переорієнтуються на випуск високошвидкісної пам’яті HBM, необхідної для прискорювачів NVIDIA, AMD та інших систем штучного інтелекту. Через це обсяги випуску звичайної оперативної пам’яті для ПК, ноутбуків і смартфонів обмежені.

Щоб гарантувати постачання найбільшим клієнтам, Samsung уже укладає довгострокові багаторічні контракти. За даними корпорації, близько 60–70 % майбутніх виробничих потужностей пам’яті вже зарезервовано заздалегідь.

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Незважаючи на рекордні доходи, отримані завдяки продажу чіпів пам’яті для ШІ-серверів, швидко наростити виробничі потужності неможливо. Будівництво нових напівпровідникових заводів і запуск ліній з виробництва пам'яті вимагають від 2 до 4 років, тому найближчим часом дефіцит пам'яті продовжуватиме посилюватися.

Прогноз Samsung збігається з оцінкою конкурентів із SK Hynix, де 2027 рік уже назвали "найгіршим роком в історії галузі з погляду поставок". Аналітики припускають, що проблеми з дефіцитом і постійне зростання цін не ослабнуть до кінця десятиліття.

На тлі триваючого дефіциту пам'яті NVIDIA знову підвищує ціни на свої відеокарти – це вже третє підвищення цін з початку року. Цього разу вартість графічних прискорювачів зросте на 20–30%

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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