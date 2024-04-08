Усього вийшло три таблиці – для 1080р, 1440p і 4K.

З початку 2024 року на ринку було представлено безліч нових відеокарт, тому автори порталу 3DCenter оновили свій рейтинг найкращих і найгірших моделей з погляду ціни, продуктивності та енергоспоживання.

Усього вийшло три таблиці – для 1080р, 1440p і 4K. Зазначається, що ця добірка відображає тільки чесну растрову продуктивність відеокарт без використання DLSS та інших технологій, що підвищують FPS в іграх.

Для 4K-геймінгу найкраще співвідношення FPS/$ пропонує Intel ARC A580. За нею йдуть ARC A750 і Radeon RX 6800. Серед моделей Nvidia найкращою на сьогодні залишається GeForce RTX 4060 Ti.

У роздільній здатності 1440p ситуація аналогічна, зате в 1080p розрив між безліччю відеокарт поступово скорочується і різниця вирівнюється до декількох відсотків. Відео дня

Найгіршою відеокартою в плані співвідношення продуктивності до ціни стала GeForce RTX 4090, а поруч із нею розташувалися RTX 4080 Super і звичайна RTX 4080.

Загалом, найвигіднішими відеокартами для всіх режимів поки залишаються моделі Intel і AMD. Перші підкуповують доступною ціною, а другі – високою продуктивністю. Продукція NVIDIA знаходиться на третьому місці через вищі ціни і упор на роботу з DLSS.

Свіже опитування Steam показало, що найпоширенішою відеокартою серед гравців залишається GeForce RTX 3060, ба більше, її популярність за місяць зросла на 0,75%. На другому місці йде GeForce RTX 2060, відразу за нею - GeForce GTX 1650.

Раніше стало відомо, що Nvidia рекордно знизила ціну на GeForce RTX 4060. Тепер нова "зелена" відеокарта, яку на момент виходу критикували всі кому не лінь, наблизилася до рівня "топ за свої гроші".

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