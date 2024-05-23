Раніше нову архітектуру запускали раз на два роки, але через стрімкий розвиток галузі такий підхід застарів, вважають у компанії.

Компанія Nvidia останніми роками фіксує мегаприбутки: спочатку завдяки "буму" майнінгу криптовалюти, пізніше – штучного інтелекту. На тлі цього компанія випускатиме нову архітектуру чипів не раз на два роки, а щороку, заявив глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Досі Nvidia випускала нову архітектуру рівно кожні два роки – наприклад, Ampere було презентовано 2020 року, Hopper – 2022 року, а цього року має дебютувати Blackwell. Але через стрімкий розвиток галузі такий підхід застарів, вважають у компанії.

Разом з тим Хуанг наголосив, що Nvidia також прискорить усі інші види чипів, які вона виробляє, щоб відповідати цьому темпу. Таким чином, нові архітектури чипів для ігрових відеокарт теж з'являтимуться щорічно.

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Ми плануємо дуже швидко оновлювати їх усі. Нові CPU, GPU, світчі, мережева інфраструктура. На підході гори чіпів – заявив він.

При цьому виробник має намір зберегти зворотну сумісність між різними поколіннями своїх пристроїв. Так що користувачі зможуть докуповувати нові продуктивні рішення до вже наявних старих.

Уже практично підтверджено, що прем'єра перших моделей у серії GeForce RTX 5000 відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня. І якщо вірити інсайдам, RTX 5080 вийде раніше, ніж RTX 5090.

Судячи з усього, у нових відеокарт Nvidia не буде конкурентів. Повідомляється, що AMD не зуміла витримати конкуренції з "зеленими" і в наступному поколінні GPU покине топовий сегмент, розрахований на досвідчених геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії дорівнюватиме RX 7900 XTX.

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