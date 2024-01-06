Пропозиція споживчих ігрових прискорювачів Nvidia почала скорочуватися ще в кінці 2023 року.

У четвертому кварталі 2023 року світові поставки споживчих і ігрових графічних процесорів NVIDIA почали різко скорочуватися. Це може призвести до нового дефіциту відеокарт вже найближчим часом, пише MyDrivers.

У звіті не уточнюється, яких саме моделей ігрових відеокарт не вистачає. Однак на деяких торгових майданчиках вже спостерігається зростання цін на GPU лінійки RTX 40ХХ. І ця ситуація спостерігається повсюдно: і в Китаї, і в США, і в Європі.

Як вважає джерело, збої пов'язані з тим, що компанія Nvidia переорієнтується на сегмент спеціалізованих процесорів для навчання штучного інтелекту. Зараз він куди прибутковіше, ніж споживчі відеокарти.

Відео дня

Не виключено, що нові відеокарти в рамках серії RTX 40ХХ Super, які представлять днями, спочатку будуть в певному дефіциті, що, як завжди, тягне за собою зростання цін.

Як зазначається, ШІ-індустрія регулярно стикається з проблемою нестачі спеціалізованих прискорювачів для навчання нейромереж. Це пов'язано з тим, що навчання нейромереж вимагає великої кількості обчислювальної потужності, пам'яті та енергії, які не можуть забезпечити звичайні графічні карти.

Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли мало не втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чіпів, які не встигали покрити зростаючий попит.

До того ж ситуацію сильно посилило вибухове зростання цін на криптовалюту. У той час знайти нові відеокарти NVIDIA або Radeon було нереально, а ціни на старі виглядали, як на новенькі.

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