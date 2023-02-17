Функція дозволяє блогерам спілкуватися з аудиторією у вигляді стрічки публікацій.

Instagram запускає власні канали (Broadcast Channel) – як у Telegram. У них блогери зможуть ділитися з підписниками останніми новинами у форматі стрічки повідомлень.

Автори каналів можуть публікувати текстові повідомлення, фото-відео контент, створювати опитування і багато іншого. Цукерберг оголосив про цю функцію, запустивши власний "канал мовлення", де він планує ділитися новинами про продукти компанії.

При цьому, тільки автори можуть відправляти повідомлення, тоді як підписники можуть виставляти реакції до постів – функції коментарів не передбачено. Такий формат нагадує Telegram-канали, які працюють за підписною моделлю і являють собою новинну стрічку з елементами блогу, що, скоріш за все, намагаються зараз впровадити в Instagram.

Відео дня

Поки канал можуть створити тільки обрані автори з США, але в найближчі місяці функцією зможуть скористатися автори з інших країн. В майбутньому Broadcast Channel з'явиться і в Facebook.

Оновлення Instagram: які функції з'явилися

Раніше в Instagram з'явилася функція планування та публікації відкладених постів. Вона дозволяє планувати пости, фотографії та Reels на 75 днів вперед без використання сторонніх програм.

Ще раніше додали можливість завантажувати "Історії" довжиною до 60 секунд. Раніше користувачі також могли записувати довгі "Історії", але тоді сервіс дробив їх на 15-секундні фрагменти.

Влітку 2022 року в Instagram також додали підтримку NFT. В Україні це одна з важливих технологій для допомоги ЗСУ.

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