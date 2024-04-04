Якщо в планах Apple нічого не зміниться, офіційна презентація iPhone 16 відбудеться у вересні.

Компанія Apple вже знає, якими будуть нові смартфони, адже гігантське виробництво iPhone 16 потрібно запланувати заздалегідь і все продумати. Тому вже зараз у мережі з'являються фотографії макетів, за якими можна оцінити дизайн нових айфонів.

Якщо iPhone 16 і iPhone 16 Pro Max практично не відрізняються від торішніх моделей, то базові версії виділяються вертикальними блоками камер, нагадуючи iPhone 11. При цьому сам блок камери також змінив форму.

Інше помітне нововведення – Pro-моделі, що виросли в розмірах. iPhone 16 Pro приписують екран 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max – 6,9 дюйма. При цьому молодші iPhone 16 і 16 Plus у розмірах щодо попередників не виростуть.

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Також на знімках добре видно, що в новому поколінні iPhone з'явиться ще одна кнопка – причому у всіх смартфонів. Якщо вірити чуткам, так звана Capture Button буде призначена для управління камерою. А кнопкою "Дія", яка з'явилася в iPhone 15 Pro, буде оснащена вся лінійка iPhone 16.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, офіційна презентація iPhone 16 відбудеться у вересні. Тоді ж вийде iOS 18, яку називають найбільшим оновленням в історії iPhone. Поки немає конкретних даних, але, можна припустити, що в iOS буде інтегрований чат-бот на кшталт ChatGPT, а також з'явиться більш розумна Siri.

А на початок травня в Apple заплановано анонс нових планшетів, і обидва релізи будуть доволі значними: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air уперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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