Apple робить наголос на конфіденційність і швидкість обробки запитів, але база знань буде не такою багатою, як у ChatGPT.

В Apple вже знають, як функціонуватиме можливості штучного інтелекту (ШІ) на їхніх смартфонах. Цю інформацію розкрив оглядач Bloomberg.

За словами Марка Гурмана, ШІ-функції в iOS 18 не вимагатимуть підключення до інтернету. Потужності айфонів, у всякому разі актуальних моделей, вистачить для автономного запуску великої мовної моделі, розробленої в Apple. Однак із цим пов'язаний і головний мінус.

Apple робить наголос на конфіденційність і швидкість обробки запитів, а також на власну LLM-модель. Але настільки "розумною", як ChatGPT, їй не бути, бо всі бази зберігаються в пам'яті смартфона, а не на об'ємних серверах з десятками мільярдів параметрів і постійно оновлюваними даними.

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За відомостями інсайдера, ШІ на iPhone зможе скласти складні шаблони відповідей на повідомлення, написати текст за запитом, відредагувати знімок і поліпшити взаємодію з Siri. Саме оновлення, як наголошується, стане "найбільшим в історії операційної системи".

Очікується, що серцем розумних функцій в iOS 18 стане Google Gemini. Нібито Apple поки що незадоволена власними досягненнями в цій галузі. Анонс нової iOS та інших операційних систем відбудеться на WWDC 2024 у червні.

Раніше цього року Samsung додала Galaxy AI, який працюють на основі технології ШІ від Google, у свої смартфони Galaxy S24. Пізніше їх отримали Galasy S23, а до кінця травня оновляться S22 і S21. Штучний інтелект Google також використовується на власних смартфонах компанії Pixel 8.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів, імовірно, вже на початку травня. З чуток, обидва релізи будуть суттєвими: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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